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24.09.2020 (06:03)

На Камчатке торжественно встретили после длительного похода атомный ракетный подводный крейсер «Александр Невский»

На Камчатку, в пункт постоянного базирования, после длительного выполнения задач в море вернулся атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский».

На пирсе подводников встречал командующий подводными силами Тихоокеанского флота вице-адмирал Владимир Дмитриев, офицеры штаба соединения подводных лодок, представители администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие.

На торжественном митинге командующий подводными силами ТОФ поздравил моряков-подводников с успешным выполнением поставленных задач и по традиции вручил командиру крейсера капитану 1 ранга Сергею Мокееву жареного поросенка.

АПЛ «Александр Невский» - российская атомная подводная лодка 4-го поколения, второй корабль проекта 955 «Борей», назван в честь знаменитого русского полководца, великого князя Александра Ярославовича Невского.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Подводные силы , Восточный военный округ
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