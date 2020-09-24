24.09.2020 (05:06)

Тактические эпизоды СКШУ «Кавказ-2020» войска ЮВО отрабатывают в формате двусторонних учений

Практические действия войск (сил) на полигонах Южного военного округа (ЮВО) в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» проводятся в двустороннем формате.

В роли условного противника выполняют учебно-боевые задачи соединения и воинские части ЮВО из состава общевойсковых армий и частей прямого подчинения командованию военного округа.

Группировки войск Южного военного округа (ЮВО) созданы на полигонах «Ашулук» в Астраханской области, «Прудбой» в Волгоградской области, «Аданак» в Дагестане, «Раевский» в Краснодарском крае и пунктах высадки морского десанта «мыс Железный Рог» на Черноморском побережье и полигон «Турали» на Каспийском побережье.

Объединенные группировки войск выполняют задачи в едином замысле СКШУ «Кавказ-2020» в Республике Абхазия на полигонах Цабал и Нагвалоу, в Республике Южная Осетия на полигоне Дзарцеми и в Республике Армения на полигоне Баграмян.

Проведение розыгрышей практических действий войск проводится на территории 30 полигонов общевойсковых, авиационных и морских в акваториях Черного и Каспийского морей.

Учитывая опыт, полученный в ходе боевых действий в современных вооруженных конфликтах, особое внимание уделяется борьбе с крылами ракетами и беспилотными летательными аппаратами, огневому и радиоэлектронному воздействию на всю глубину построения боевого порядка противника, применению вертикальных охватов силами тактических воздушных десантов.

Батальонные тактические группы ведут учебно-боевые действия самостоятельно, в отрыве от главных сил, совершая глубокие рейды, охваты и обходы.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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