24.09.2020 (03:45)

Экипажи ВКС и ЮВО отработали нганесение массированного бомбового удара на полигонах в Астраханской области

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 Воздушно-космических сил и фронтовых бомбардировщиков Су-34, Су-24м Южного военного округа отработали бомбометание на полигонах в Астраханской области в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Вылеты авиации осуществлялись с аэродромов, дислоцированных в Ростовской и Калужской обалстях.

Летчики выполнили применение авиационных бомб весом от 250 до 500 килограмм по наземным целям, обозначающим бронированную технику, бетонные укрытия, замаскированные укрепленные подземные командные пункты условного противника.

Разведку целей на полигоне осуществляли экипажи самолетов Су-24мр Южного военного округа.

В ходе нанесения авиационного удара экипажи дальней авиации действовали в составе пар, а летный состав бомбардировочной авиации ЮВО выполнял бомбометание в составе звена 4-мя самолетами.

Боевое применение осуществлялось с высот от 1000 до 2000 метров. После выполнения практического бомбометания экипажи выполняли отстрел пиротехнических патронов для обеспечения выхода из-под возможного ответного удара условного противника с земли.

Истребительное прикрытие действий ударной авиации выполняли экипажи самолетов Су-27 ЮВО.

Всего в полетах на боевое применение было задействовано более 30 самолетов оперативно-тактической и дальней авиации.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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