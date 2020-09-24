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24.09.2020 (03:00)

Более 500 военнослужащих и 40 единиц техники Камышинского гвардейского соединения ВДВ задействовано в эпизоде СКШУ «Кавказ-2020» под Волгоградом

На полигоне «Прудбой» в Волгоградской области десантно-штурмовые подразделения Камышинского соединения ВДВ отработали учебно-боевые задачи в качестве тактического воздушного десанта.

Десантники осуществили десантирование посадочным способом в тыл условного противника с вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», а захватив плацдарм уничтожили его бронетехнику, тем самым обеспечив успешный маневр бронегруппам мотострелкового соединения ЮВО идущих во фланг основных сил неприятеля.

В ходе дальнейших действий десантно-штурмовые подразделения ВДВ, при поддержке боевых машин пехоты и мобильных противотанковых подразделений завершили уничтожение командного пункта условного противника, захватив выгодный рубеж с целью воспрещения контратаки резервов противника.

Всего в эпизоде учений на полигоне «Прудбой» было задействовано более 500 военнослужащих десантно-штурмового соединения, около 40 единиц боевой и специальной техники (БМП-2, спецмашин огневой поддержки и противотанковых подразделений и специалистов войсковой ПВО).

В процессе учения контрольные группы посредников на этапе ведения боя проверили готовность десантно-штурмовых подразделений к выполнению задач по предназначению, отметив высокую профессиональную выучку десантников.

Тактические и маневренные действия сил ВДВ на полигоне <Прудбой> под Волгоградом проводились в рамках реализации общего замысла действий на активной фазе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска , Южный военный округ , Боевая подготовка
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