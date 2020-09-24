24.09.2020 (02:00)

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» ВДВ впервые проведут выброску из самолетов ВТА сразу десяти БМД-4М, подготовленных к десантированию штатными экипажами

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» ВДВ впервые проведут выброску из самолетов ВТА сразу десяти БМД-4М, подготовленных к десантированию штатными экипажами

В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области впервые будет проведено десантирование парашютным способом из пяти самолетов военно-транспортной авиации Ил-76МД парашютно-десантной роты в составе 10 боевых машин десанта БМД-4М.

Особенностью данного десантирования станет количество одновременно десантируемых БМД-4М и то, что они впервые были полностью подготовлены к десантированию штатными экипажами, которые в ходе учения будут десантироваться из самолетов ВТА вслед за техникой.

Десантирование пройдет в общем боевом порядке соединения, с применением новейших парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и многофункциональных парашютных систем МКС-350, специально разработанных для новейшей боевой техники ВДВ.

Накануне, на аэродроме «Дягилево» в Рязанской области завершена погрузка новейшей техники в самолеты военно-транспортной авиации.

Сегодня пять самолетов Ил-76МД с десятью БМД-4М на борту и сопровождающими расчетами перебазировались на аэродром «Таганрог», откуда 25 сентября 2020 г. вылетят на полигон «Капустин Яр» для десантирования техники и личного состава.

Соединения ВДВ на период проведения СКШУ «Кавказ-2020» переданы в оперативное подчинение командующему войсками Южного военного округа.

Всего в СКШУ «Кавказ-2020» задействовано около 3,5 тыс. военнослужащих и до1 тыс. единиц военной и специальной техники ВДВ.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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