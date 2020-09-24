24.09.2020 (01:26)

Батальонная тактическая группа ЮВО в Южной Осетии обнаружила и блокировала условного противника в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Батальонная тактическая группа 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Южной Осетии отработала поиск и блокирование незаконных вооруженных формирований в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

В рамках первого этапа учения мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями отработали поисковые действия в горно-лесистой местности с применением беспилотной авиации, станций ближней разведки СБР-3. После обнаружения квадрата, в котором находится незаконные вооруженные формирования и диверсионные группы противника, ротные тактические группы организовали его блокирование и приступили к подготовке наступления.

25 сентября с.г. ходе активной фазы учения батальонная тактическая группа проведет розыгрыш тактического эпизода «Переход в наступление и разгром группировки НВФ» с применением холостых боеприпасов и средств имитации.

Особое внимание в ходе учений уделяется отработке вопросов организации подразделений резерва по борьбе с заминированными автомобилями, на которых прорываются террористы. Отдельно от подразделений действуют снайперские пары, которые оборудуют позиции в разрушенных зданиях, лесных завалах и на деревьях.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено около 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано и до 300 единиц военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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