Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.09.2020 (20:37)

Воспитанницам Пансиона Министерства обороны Российской Федерации выдалась уникальная возможность посетить Главный храм Вооруженных сил РФ и Музейный комплекс «Дорога Памяти» в парке «Патриот»

Воспитанницам Пансиона Министерства обороны Российской Федерации выдалась уникальная возможность посетить Главный храм Вооруженных сил РФ и Музейный комплекс «Дорога Памяти» в парке «Патриот».

В музейном комплексе «Дорога Памяти», длина которого 1418 шагов –  в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия, девочки увидели имена и фотографии участников войны. Хронолента включает в себя подробную историю каждого дня, исторические экспонаты времен Великой Отечественной. В иммерсивных залах воспитанницы погружались в ключевые эпизоды войны. Девочки принимали активное участие в проекте «Дорога Памяти», и теперь собранные материалы размещены в одноименной мультигалерее.

Поразил воспитанниц своими мощью и великолепием Главный храм Вооруженных сил РФ. Девочки узнали, что в пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории России (75 лет назад, 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Закончилась война длиной 1418 дней и ночей). Воспитанницам рассказали, что и месторасположение было выбрано не случайно: именно здесь, в Одинцовском районе, проходили ожесточенные бои за Москву в ноябре 1941 года.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Морским кадетам в Кронштадте рассказали об истории российских военных парадов
Психологи освоили новый подход к профессиональному психологическому отбору кандидатов для обучения в военных вузах
В Уссурийском суворовском военном училище открылся крытый ледовый каток
В Военной академии Генерального штаба определили задачи научной работы

Метки:
Военное образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false