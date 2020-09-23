23.09.2020 (20:37)

Воспитанницам Пансиона Министерства обороны Российской Федерации выдалась уникальная возможность посетить Главный храм Вооруженных сил РФ и Музейный комплекс «Дорога Памяти» в парке «Патриот»

Воспитанницам Пансиона Министерства обороны Российской Федерации выдалась уникальная возможность посетить Главный храм Вооруженных сил РФ и Музейный комплекс «Дорога Памяти» в парке «Патриот».

В музейном комплексе «Дорога Памяти», длина которого 1418 шагов – в память о 1418 днях и ночах Великой Отечественной войны, на протяжении которых шли боевые действия, девочки увидели имена и фотографии участников войны. Хронолента включает в себя подробную историю каждого дня, исторические экспонаты времен Великой Отечественной. В иммерсивных залах воспитанницы погружались в ключевые эпизоды войны. Девочки принимали активное участие в проекте «Дорога Памяти», и теперь собранные материалы размещены в одноименной мультигалерее.

Поразил воспитанниц своими мощью и великолепием Главный храм Вооруженных сил РФ. Девочки узнали, что в пропорциях храма зашифрованы значимые цифры и даты из истории России (75 лет назад, 8 мая 1945 года в 22 часа 43 минуты подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Закончилась война длиной 1418 дней и ночей). Воспитанницам рассказали, что и месторасположение было выбрано не случайно: именно здесь, в Одинцовском районе, проходили ожесточенные бои за Москву в ноябре 1941 года.

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