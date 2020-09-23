23.09.2020 (18:26)

Прикрытие мотострелков на учении под Самарой обеспечили «Искандер-М» с полигона в соседнем регионе

Мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа отработала маневренную оборону в 80 км от переднего края обороны своей армии в ходе учения на Рощинском полигоне в Самарской области. Их прикрытие обеспечивали расчеты ракетных комплексы «Искандер-М» с Тоцкого полигона в Оренбургской области, который находится на удалении 180 км.

По замыслу учения, подразделениям на пикапах УАЗ «Патриот» нужно было провести молниеносные удары без остановки автомобилей по авангарду противника и осуществлять одновременный отход. Для этого на кузовах пикапов были установлены штатные пулеметы, гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. Основной задачей мотострелков было нарушение заблаговременно согласованного разными силами неприятеля времени по выходу на линию соприкосновения.

Военнослужащие провели кратковременные атаки на колонны противника, дезориентировали их на местности и заставили потерять время. Прикрытие мотострелков обеспечивали расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М». В ходе учения расчеты проводили электронные пуски.

В учении приняли участие около 900 военнослужащих, было задействовано порядка 200 единиц техники.

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