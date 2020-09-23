23.09.2020 (19:20)

Экипажи оперативно-тактической авиации ЮВО выполнили прикрытие наземной группировки войск с воздуха

В рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» на полигонах Южного военного округа экипажи истребительной и бомбардировочной авиации отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного и бомбового удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха.

Экипажи самолетов Су-30см и Су-34 выполнили пуски неуправляемых ракет и практическое бомбометание, уничтожив более 40 наземных целей, обозначающих объекты условного противника.

Боевое применение выполнялось с высот от 600 до 1200 метров в составе пар и звеньев.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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