23.09.2020 (16:41)

Командующий войсками ЦВО прибыл в Оренбуржье для проверки воинских частей 2-й армии

Комплексная группа Центрального военного округа во главе с командующим войсками округа генерал-полковником Александром Лапиным прибыла в Оренбургскую область для проведения инспекции воинских частей и соединений 2-й общевойсковой армии, дислоцированных в регионе.

В ходе рабочей поездки состоится проверка выполнения воинскими частями и соединениями плана деятельности в текущем году. Особое внимание будет уделено вопросам повышения боевого потенциала в летнем периоде обучения.

Также комплексная группа командования округа проверит выполнение мероприятий антитеррористической деятельности и материально-технического обеспечения воинских частей объединения.

2-я гвардейская общевойсковая армия – воинское формирование в Приволжском федеральном округе, входит в состав Центрального военного округа. В её составе находятся мотострелковые, артиллерийские, зенитные воинские части и соединения, в том числе и ракетная бригада, оснащённая ОТРК «Искандер-М», и единственная в России миротворческая мотострелковая бригада, а также части инженерных войск, РХБ защиты, подразделения материально-технического обеспечения.

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