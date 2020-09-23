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23.09.2020 (16:36)

Разведчики ЦВО сорвали взлет ударной авиации на учении под Екатеринбургом

Разведчики мотострелкового полка танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО) отработали ведение диверсионно-разведывательных действий в темное время суток на полигоне в Свердловской области в ходе специального учения, завершившегося сегодня.

По замыслу учения, диверсионно-разведывательным группам предстояло вывести из строя инфраструктуру оперативного аэродрома, с которого самолеты и вертолеты условного противника осуществляли вылеты для нанесения воздушного удара.

Скрытно передвигаясь на местности, разведчики подошли к периметру аэродрома и уничтожили охрану, использовав бесшумные автоматы «Вал» и «Винторез». Проникнув на территорию, военнослужащие провели закладку взрывчатки на взлетные полосы, рулежные дорожки и командно-диспетчерский пункт. Осуществив условный подрыв, группа покинула район разведывательно-диверсионных действий.

Также в ходе учения были отработаны вопросы организации базового лагеря, снайперских «лёжек» и поддержания устойчивой связи в условиях сложной помеховой обстановки. Особое внимание на занятии уделялось тренировке зрительной памяти военнослужащих в ходе ведения наблюдения и графического оформления схем расположения разведанных критических объектов противника.

На учение было привлечено более 500 военнослужащих и свыше 50 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Разведывательные подразделения
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