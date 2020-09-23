23.09.2020 (15:34)

Икону Александра Невского передали региональному управлению военной полиции ЦВО

Икону Александра Невского передали военнослужащим военной полиции Центрального военного округа (ЦВО). Передача святого образа князя прошла в региональном управлении военной полиции ЦВО в рамках празднования Дня воинской славы России - Дня победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году.

В церемонии передачи иконы военнослужащим принял участие иерей Павел Кононенко, духовно окормляющий подразделения регионального управления военной полиции и автомобильной военной инспекции ЦВО.

Обращаясь к военнослужащим, отец Павел пожелал им всегда следовать жизненному примеру благоверных князей Дмитрия Донского и Александра Невского, а также поблагодарил командный состав регионального управления за помощь и содействие в духовном окормлении личного состава военной полиции ЦВО.

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