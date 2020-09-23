23.09.2020 (17:50)

Участники Всероссийских соревнований «Аквароботех-2020» и представители военно-морских вузов примут участие в круглом столе Минобороны России

В рамках расширения сфер инновационной деятельности между военно-учебными заведениями Минобороны России и образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России и Минтранса России, представители которых принимают участие во II этапе Всероссийских соревнований «Аквароботех-2020», планируется проведение круглого стола. Организатором мероприятия выступает Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Дискуссия пройдет на тему: «Организация межведомственного взаимодействия курсантов военно-морских вузов и студентов образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России и Минтранса России по развитию инновационных технологий морской робототехники».

Как отметили в ГУНИД МО РФ, в результате должен получиться, так называемый, «научный альянс» молодых ученых. Студенты и курсанты смогут обменяться опытом, а эксперты обсудят направления дальнейшего сотрудничества.

Проведение подобных мероприятий будет способствовать созданию условий для развития инновационной деятельности в научно-исследовательских и образовательных организациях, а также вовлечению в этот процесс талантливой молодёжи.

Справочно:

II этап Всероссийских соревнований по морской робототехнике стартовал во Владивостоке с торжественной церемонии открытия 22 сентября 2020 г.

Итоги состязаний подведут 25 сентября 2020 г. во Владивостоке на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского.



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