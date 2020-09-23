23.09.2020 (17:22)

В учебных заведениях Минобороны РФ на территории России и за ее пределами произведен ремонт столовых

Инициированная Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поправка к статье 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», для обеспечения бесплатным горячим питанием детей, обучающихся в средних общеобразовательных учреждениях, в полной мере исполняется в учебных заведениях, расположенных на объектах Министерством обороны.

Департаментом эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации, ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России и 12-м Главным управлением Министерства обороны Российской Федерации проведен ремонт столовых в 12 школах, где получают знания дети военнослужащих и гражданского персонала воинских частей, расположенных на территории Российской Федерации и военных базах Республики Казахстан и Республики Таджикистан.

При проведении ремонта столовых учебных заведений использованы современные стандарты и нормы, принятые в образовательных учреждениях, том числе на освещение, системы вентиляции и отопления.

Для комфортного пребывания учащихся осуществлена замена и установка 60 радиаторов отопления, около 40 оконных и дверных блоков, около 230 единиц внутреннего энергосберегающего оборудования

и электрических кабелей, а также более 550 единиц сантехники и 600 метров труб. Отремонтировано и заменено 200 кв. м кровли, свыше 920 кв. м напольного покрытия, более 42,5 тонн отделочных материалов использовано для ремонта стен, потолков и входных групп.

Минобороны России продолжает работу по созданию комфортных условий для проживания военнослужащих и членов их семей в военных городках, проводит работу по модернизации теплогенерирующих объектов и тепловых сетей, ремонту жилищных и казарменно-жилищных фондов обустройству придомовых территорий, установке детских площадок

и велосипедных парковок.



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