23.09.2020 (16:31)
Десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота провёл ночные стрельбы в Арктике
Личный состав десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота провёл ночные стрельбы на полигоне в районе посёлка Спутник Мурманской области (входит в зону Арктики и Крайнего Севера).
В занятиях приняли участие около 300 военнослужащих.
Морские пехотинцы отработали упражнения контрольных стрельб из автоматов и пулемётов Калашникова, стрельбу из реактивных противотанковых гранатомётов, и крупнокалиберных пулемётов с бронетехники.
Также военнослужащие выполнили упражнения по метанию ручных гранат.
Стрельбы начались с наступлением темноты и продолжались около 4 часов. В ходе проведения занятий морские пехотинцы применяли приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.
Расход боеприпасов при проведении ночных стрельб составил более 20 тысяч патронов и около 150 выстрелов для реактивных гранатомётов.