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23.09.2020 (16:31)

Десантно-штурмовой батальон морской пехоты Северного флота провёл ночные стрельбы в Арктике

Личный состав десантно-штурмового батальона морской пехоты Северного флота провёл ночные стрельбы на полигоне в районе посёлка Спутник Мурманской области (входит в зону Арктики и Крайнего Севера).

В занятиях приняли участие около 300 военнослужащих.

Морские пехотинцы отработали упражнения контрольных стрельб из автоматов и пулемётов Калашникова, стрельбу из реактивных противотанковых гранатомётов, и крупнокалиберных пулемётов с бронетехники.

Также военнослужащие выполнили упражнения по метанию ручных гранат.

Стрельбы начались с наступлением темноты и продолжались около 4 часов. В ходе проведения занятий морские пехотинцы применяли приборы ночного видения и трассирующие боеприпасы.

Расход боеприпасов при проведении ночных стрельб составил более 20 тысяч патронов и около 150 выстрелов для реактивных гранатомётов.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот
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