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23.09.2020 (16:06)

Мотострелковые бригады Северного флота отработали выход в районы сосредоточения

Военнослужащие арктической мотострелковой бригады и отдельного мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота отработали подъем по тревоге и совершение марша в пункты сосредоточения сил.

Мероприятия проводились в рамках плановой проверки боевой готовности сухопутных и береговых войск флота со снятием контрольных нормативов подготовки подразделений от объявления сигнала «тревога» до построения личного состава с оружием и вывода техники из парков.

На маршах военнослужащие отработали отражение внезапного нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника. В пунктах сосредоточения командованием соединений были проведены смотры личного состава и боевой техники.

В ходе учебных мероприятий мотострелки также отработали маскировку техники, её обслуживание в полевых условиях, тактику оборонительных действий.

Всего в проверке боеготовности было задействовано свыше полутора тысяч человек личного состава и более 200 единиц боевой техники, в том числе танки Т-80 БВМ, гусеничные бронетранспортёры МТ-ЛБв, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и «Акация», а также реактивные системы залпового огня «Град» и другая техника.

Учебные мероприятия прошли на территории Печенгского и Кандалакшского районов Мурманской области. В дальнейшем на военных полигонах будут отработаны тактические учения различных подразделений мотострелковых соединений армейского корпуса с боевой стрельбой.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Мотострелковые войска
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