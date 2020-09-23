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23.09.2020 (16:13)

Учение по дезинфекции объектов прошло в соединении РХБ защиты ЦВО в Екатеринбурге

Учение по обеззараживанию объектов инфраструктуры прошло в отдельном соединении радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты ЦВО, дислоцированном в Екатеринбурге. В учении приняли участие военнослужащие весеннего призыва 2020 года, а также офицеры и военнослужащие по контракту, выполнявшие задачи по специальной обработке государственных учреждений в Италии и Сербии в составе сводного отряда Министерства обороны Российской Федерации.

В ходе учения молодым людям были продемонстрированы методики применения специальной техники РХБ защиты на больших площадях, в жилых помещениях, а также доведена специфика использования носимых комплектов и приготовления дезинфицирующих рецептур.

В ходе динамического показа были задействованы авторазливочные станции АРС-14 КМ, тепловые машины специальные ТМС-65, комплекты ДКВ-1, полевые душевые ДДУ-1.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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