23.09.2020 (17:52)
Учение с участием 700 военнослужащих разведывательных и артиллерийский подразделений ЦВО завершилось в двух субъектах РФ
Более 700 военнослужащих приняли участие в совместном учении разведывательных и артиллерийский подразделений Центрального военного округа, завершившемся в двух субъектах РФ.
В практических действиях на полигонах в Кузбассе и Алтайском крае разведчики с помощью беспилотников «Орлан-10» и комплексов «Стрелец» отработали поиск огневых позиций условного противника, передали их координаты на командный пункт, обеспечив также корректировку огня артиллерии в режиме реального времени.
Расчёты 122-мм реактивных систем залпового огня «Град» и 152-мм модернизированных самоходных гаубиц «Мста СМ2» отработали поражение скоплений бронетехники «противника», его командных пунктов и тыловых подразделений на удалении до 20 км. Особое внимание было уделено слаженным совместным действиям операторов средств разведки и расчетов реактивной и ствольной артиллерии в составе разведывательно-огневых комплексов.
Также в ходе учения состоялись тренировки по управлению огнем, маскировке и созданию ложных позиций, отработке противоогневого манёвра и контрбатарейной борьбы.