23.09.2020 (17:44)

Попытку десантников высадиться на побережье Черного моря пресекли на учениях «Кавказ»

Военнослужащие Новороссийского горного соединения ВДВ при поддержке ударных вертолетов Ми-28, артиллерии и танков отразили нападение морского десанта условного противника со стороны Черного моря в рамках стратегических учений «Кавказ-2020».

Согласно сценарию учений, бригада морского десанта условного противника, сосредоточенная в акватории Черного моря, предприняла попытку высадиться на побережье и удержать плацдарм для дальнейшего проведения наступательной операции.

Для уничтожения передовых подразделений противника в воздух были подняты самолеты Су-27 и ударные вертолеты Ми-28, которые нанесли удары по пунктам управления и десанто-высадочным средствам условного противника.

В это время разведывательные подразделения ВДВ с помощью беспилотников «Орлан-10» обнаружили точное местоположение противника. Для уничтожения высадившегося десанта были направлены противодесантные группы, для переброски которых были задействованы четыре вертолета Ми-8 под прикрытием ударных вертолетов Ми-28.

Для постановки неподвижного заградительного огня была задействована самоходная артиллерийская батарея десантно-штурмового полка, вооруженная 122-мм гаубицами Д-30 и самоходно-артиллерийскими орудиями 2С9 «Нона-С». Под прикрытием огня артиллерии на огневой рубеж была также выведена танковая рота на танках Т-72 Б3.

На завершающем этапе учебного эпизода после создания условий для проведения контратаки парашютно-десантные подразделения под прикрытием артиллерийского огня провели форсирование водной преграды и уничтожили оставшиеся силы условного противника.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице