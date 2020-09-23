23.09.2020 (17:34)

В Санкт-Петербурге офицеры ЗВО сдадут нормативы физподготовки в рамках проверки

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовала проверка состояния физической подготовки в управлении Западного военного округа комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации.

Офицерам и генералам штаба округа предложено продемонстрировать свои физические качества, выбрав три упражнения в силе, быстроте, ловкости или выносливости в зависимости от возрастной группы. Так, военнослужащие 1-3 возрастных групп (до 35 лет) смогут выбрать подтягивание, подъём переворотом, подъём силой на перекладине, толчок двух гирь по длинному циклу, бег на 60 м, 100 м, челночный бег 10 по 10 м, прыжок согнув ноги через коня (козла) в ширину, передвижение по узкой опоре (бревну), а также бег на 3 или 5 км. Военнослужащие 6-8 групп (старше 45 лет) могут сдать наклоны туловища вперед, поднимание ног к перекладине, рывок гири, плавание на различные дистанции, комплекс приемов рукопашного боя и т.д.

В ходе спортивно-массовой работы военнослужащие Западного военного округа имеют возможность заниматься на спортивных объектах филиала Центрального спортивного клуба Армии в Санкт-Петербурге – в спортивных комплексах «Петроградский», бассейне «Плавательный», комплексе «Хоккейный», тренажерных залах.

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