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23.09.2020 (17:29)

В Подмосковье разведчики Таманской мотострелковой дивизии учились уничтожать танки из РПГ-7

В Московской области на полигоне Алабино с военнослужащими Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошли боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7 и АГС-17.

Военнослужащие учились поражать живую силу и бронированную технику условного противника. Гранатометчики вели огонь на расстоянии от 200 до 350 метров из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 по полноразмерным мишеням, имитирующим танки условного противника. Мишени позволили оценить повреждения от попадания в разные части танка, для наглядного выбора лучшей точки прицеливания.

Также военнослужащие произвели обстрел живой силы противника из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии от 800 до 1500 метров до цели.

В занятиях по боевой подготовке приняло участие более 100 военнослужащих и было задействовано более 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Мотострелковые войска
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