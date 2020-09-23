Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.09.2020 (17:28)

В Ленобласти инженеры ЗВО в ходе тактико-специальных занятий очистили от взрывоопасных предметов более 2 тыс. кв. м. полигона

Инженеры Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тактико-специальных занятий на полигоне провели инженерную разведку и очистку местности общей площадью более 2 тыс. кв. м. 

Саперные группы при помощи мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2 обследовали территории танковой директрисы и войскового стрельбища соединения на наличие снарядов  и боеприпасов, ручных осколочных и имитационных гранат.

В целях обеспечения безопасности более 200 военнослужащих полка, задействованных в мероприятиях разминирования, использовали специальные защитные костюмы ОВР «Сокол», а  на месте проведения работ дежурила бригада медиков.

Обнаруженные предметы саперы утилизировали на месте методом дистанционного подрыва с соблюдением необходимых требований безопасности.

Практические занятия по очистке местности от взрывоопасных предметов предназначены для формирования у военнослужащих необходимых навыков в уничтожении боеприпасов штатными средствами и вырабатывают необходимые умения для выполнения работ по разминированию  в составе подразделения. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге стартовал сбор специалистов по физической подготовке Ленинградской армии ВВС и ПВО
Сапёры армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 8 боеприпасов времён Великой Отечественной войны
В Нижегородской области танкисты Кантемировской дивизии выполнили боевые стрельбы в рамках учения
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова проведен ночной этап батальонно-тактического учения

Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false