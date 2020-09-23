23.09.2020 (17:28)
В Ленобласти инженеры ЗВО в ходе тактико-специальных занятий очистили от взрывоопасных предметов более 2 тыс. кв. м. полигона
Инженеры Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тактико-специальных занятий на полигоне провели инженерную разведку и очистку местности общей площадью более 2 тыс. кв. м.
Саперные группы при помощи мобильных комплектов разминирования и миноискателей ИМП-2 обследовали территории танковой директрисы и войскового стрельбища соединения на наличие снарядов и боеприпасов, ручных осколочных и имитационных гранат.
В целях обеспечения безопасности более 200 военнослужащих полка, задействованных в мероприятиях разминирования, использовали специальные защитные костюмы ОВР «Сокол», а на месте проведения работ дежурила бригада медиков.
Обнаруженные предметы саперы утилизировали на месте методом дистанционного подрыва с соблюдением необходимых требований безопасности.
Практические занятия по очистке местности от взрывоопасных предметов предназначены для формирования у военнослужащих необходимых навыков в уничтожении боеприпасов штатными средствами и вырабатывают необходимые умения для выполнения работ по разминированию в составе подразделения.