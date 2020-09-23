23.09.2020 (17:26)

В Санкт-Петербурге стартовал сбор специалистов по физической подготовке Ленинградской армии ВВС и ПВО

В Санкт-Петербурге на базе отдельного вертолётного полка Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа проходит учебно-методический сбор с помощниками командиров соединений и воинских частей по физической подготовке.

Основная цель сбора – оценка уровня физической, теоретической, организаторско-методической и практической подготовленности специалистов физической подготовки, обмен опытом работы по выполнению задач, поставленных на текущий учебный год.

В ходе учебно-методического сбора будет проведен ряд лекционных, инструкторско-методических и показных занятий по организации и проведению различных мероприятий физической подготовки военнослужащих.

Также планом мероприятия предусмотрена проверка уровня подготовки участников сбора в соответствии с требованиями инструкции оценки физической подготовки военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и сдача зачетов по знанию руководящих документов и организации спортивно-массовой работы.

Основные усилия в ходе сбора направлены на внедрение новых подходов к организации физической подготовки военнослужащих, передовых форм и методов проведения занятий.

Данные сборы проводятся в преддверии ежегодной аттестации под руководством начальника управления физической подготовки ВС РФ.

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