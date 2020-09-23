23.09.2020 (16:50)

Ракетный корабль «Татарстан» КФл уничтожил крылатую ракету условного противника в акватории Каспийского моря в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Экипаж ракетного корабля «Татарстан» Каспийской флотилии (КФл) уничтожил крылатую ракету условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020».

Боевая задача отрабатывалась в единой системе противовоздушной обстановки корабельной ударной группы в назначенных районах Каспийского моря.

В ходе практических пусков экипаж ракетного корабля «Татарстан» уничтожил воздушную цель из зенитного ракетного комплекса «Оса-М» на удалении до 20 км.

Кроме того, малые артиллерийские корабли «Астрахань» и «Углич» провели стрельбы по морским целям условного противника.

Также корабельной ударной группой Каспийской флотилии отрабатывались задачи маневрирования в ордере в сложных гидрометеоусловиях в ночное время.

Боевой расчёт ЗРК «Оса-М» успешно поразил ракету-мишень «Саман», имитировавшую крылатую ракету.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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