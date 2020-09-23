Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.09.2020 (16:10)

На полигоне Ашулук в рамках учения «Кавказ-2020» военная полиция и спецназ ЮВО защитили колонну от условных диверсантов

Фото Видео

На полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках СКШУ «Кавказ-2020» подразделения военной полиции и группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условного противника на колонну военной техники, перевозящую боеприпасы.

По замыслу эпизода учения, на колонну военной техники под охранением группы спецназа ЮВО и подразделения военной полиции напал диверсионный отряд условного противника с целью хищения оружия и боеприпасов.

Для прикрытия отхода техники военнослужащие группы боевого охранения вооруженные современными 5,45 мм автоматами Калашникова АК-12, на бронеавтомобилях «Тигр» вступили в бой с условными диверсантами.

После уничтожения ДРГ, военные полицейские оказали медицинскую помощь условно раненым и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя.

Для обеспечения связи между подразделениями впервые были применены радиостанции последнего поколения «Намотка-КС», которые позволяют выходить в эфир через беспроводную гарнитуру дистанционного управления на дальности до 100 м.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Датские военные проведут инспекцию района стратегических учений «Кавказ-2020»
В рамках СКШУ «Кавказ-2020» артиллеристы соединения ЮВО уничтожили важные объекты условного противника под Волгоградом
Дивизион берегового ракетного комплекса «Бал» уничтожил корабль условного противника в Каспийском море
Снайперы ЮВО в рамках СКШУ «Кавказ-2020» точным огнем предотвратили усиление группировки условного противника

Метки:
Кавказ-2020 , Южный военный округ , Спецназ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false