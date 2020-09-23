23.09.2020 (16:10)

На полигоне Ашулук в рамках учения «Кавказ-2020» военная полиция и спецназ ЮВО защитили колонну от условных диверсантов



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Практические действия подразделений ВП и СпН по отражению нападения условных диверсантов на колонну

На полигоне Ашулук в Астраханской области в рамках СКШУ «Кавказ-2020» подразделения военной полиции и группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) отразили нападение условного противника на колонну военной техники, перевозящую боеприпасы.

По замыслу эпизода учения, на колонну военной техники под охранением группы спецназа ЮВО и подразделения военной полиции напал диверсионный отряд условного противника с целью хищения оружия и боеприпасов.

Для прикрытия отхода техники военнослужащие группы боевого охранения вооруженные современными 5,45 мм автоматами Калашникова АК-12, на бронеавтомобилях «Тигр» вступили в бой с условными диверсантами.

После уничтожения ДРГ, военные полицейские оказали медицинскую помощь условно раненым и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя.

Для обеспечения связи между подразделениями впервые были применены радиостанции последнего поколения «Намотка-КС», которые позволяют выходить в эфир через беспроводную гарнитуру дистанционного управления на дальности до 100 м.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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