23.09.2020 (17:05)

Эксперты Академии Генштаба делятся опытом с начинающими преподавателями

Наиболее опытные преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации приступили к проведению занятий для своих начинающих коллег, назначенных в вуз из войск и органов военного управления.

Первое занятие по истории развития высшей военной школы в России состоялось в музейно-историческом комплексе вуза. В дальнейшем лекции будут проходить на базе академического методкабинета. Ряд учебных вопросов будет посвящен особенностям обучения военнослужащих иностранных армий. Курс дополнительной подготовки, который проходит по плану методической деятельности, продлится до конца учебного года.

Руководство главного военного вуза России традиционно уделяет особое внимание начинающим педагогам, отдавая должное их накопленному в войсках боевому и служебному опыту.

Военная академия Генерального штаба – главное военно-учебное заведение страны, ее основной задачей является подготовка офицерских кадров с высшей военной оперативно-стратегической подготовкой, а также специалистов в области обороны и национальной безопасности Российской Федерации.



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