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23.09.2020 (17:03)

Командующий войсками Восточного военного округа проинспектировал военные объекты на Камчатке

В ходе рабочей поездки командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко проверил ход строительства объектов подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке.

В ближайшем будущем на базу Тихоокеанского флота в г. Вилючинск  продолжится поступление новых атомных подводных лодок. Размещение современных подводных кораблей требует передовой инфраструктуры.

В настоящее время идет строительство новой пирсовой зоны, коммуникаций и систем жизнеобеспечения для современных атомоходов.

 Кроме этого, командующий войсками округа посетил Военно-морской клинический госпиталь в г. Петропавловске-Камчатском, где проинспектировал многофункциональный медицинский центр, построенный в 2020 году в рекордно короткие сроки и ознакомился с ходом работ по установке новейшего водолазного барокомплекса «Спаситель».

Использование современного барометрического комплекса позволит военным медиками проводить лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, оксигенобаротерапию и баротерапию различными дыхательными смесями.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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