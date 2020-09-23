23.09.2020 (17:03)

Командующий войсками Восточного военного округа проинспектировал военные объекты на Камчатке

В ходе рабочей поездки командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Геннадий Жидко проверил ход строительства объектов подводных сил Тихоокеанского флота на Камчатке.

В ближайшем будущем на базу Тихоокеанского флота в г. Вилючинск продолжится поступление новых атомных подводных лодок. Размещение современных подводных кораблей требует передовой инфраструктуры.

В настоящее время идет строительство новой пирсовой зоны, коммуникаций и систем жизнеобеспечения для современных атомоходов.

Кроме этого, командующий войсками округа посетил Военно-морской клинический госпиталь в г. Петропавловске-Камчатском, где проинспектировал многофункциональный медицинский центр, построенный в 2020 году в рекордно короткие сроки и ознакомился с ходом работ по установке новейшего водолазного барокомплекса «Спаситель».

Использование современного барометрического комплекса позволит военным медиками проводить лечебную рекомпрессию при водолазных заболеваниях, оксигенобаротерапию и баротерапию различными дыхательными смесями.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице