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23.09.2020 (14:10)

Летчики Балтийского флота провели учебные воздушные бои в небе над Калининградской областью

Летчики многоцелевых истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота в рамках плановых полетов провели учебные воздушные бои и выполнили перехват заданной воздушной цели над Калининградской областью.

Летчики-истребители в нормативное время отработали взлет по команде «Воздух!», произвели поиск условного нарушителя воздушной границы, а затем провели выход в атаку с выполнением маневра уклонения от ракет класса «воздух-воздух», выпущенных условным противником.

Кроме того, пилоты Су-27 также отработали элементы сложного пилотажа, в том числе с выполнением фигур «Бочка» и «Горка» с наклоном до 60 градусов и «Форсированные развороты», также были отработаны элементы пилотирования в паре и полет в сомкнутом боевом порядке.

На завершающем этапе учебно-тренировочных полетов военнослужащие провели тренировки по аэронавигации, пилотировании по заданному маршруту и уходе от средств поражения. Полёты проводились в светлое и тёмное время суток.

Помимо совершенствования летной выучки, летчики многоцелевых высокоманевренных истребителей Су-27 несут круглосуточное боевое дежурство, охраняя воздушные границы Калининградской области.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот
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