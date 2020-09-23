23.09.2020 (14:30)

Ивановские десантники совместно с подразделениями Сил специальных операций Республики Беларусь приступили к выполнению задачи по ликвидации НВФ на территории Союзного государства

Сегодня в рамках международной деятельности и в ходе проведения активной фазы белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» парашютным способом из самолетов ВКС России десантирована батальонная тактическая группа Ивановского соединения воздушно-десантных войск России. «Всего десантировано 40 единиц боевой и специальной техники и 265 человек личного состава», – сообщил командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков:

Ивановские десантники приступили совместно с подразделениями Сил специальных операций Республики Беларусь к выполнению задачи по ликвидации незаконных вооруженных формирований на территории Союзного государства.

Ранее на территорию Белоруссии для выполнения задач в рамках белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» были переброшены российские десантники из состава батальонных тактических групп Тульского соединения Воздушно-десантных войск и Псковского десантно-штурмового соединения.

В рамках учения выполняется задача по совместным действиям наших подразделений в составе международной тактической группы по ликвидации условных незаконных вооруженных формирований в населенных пунктах.

Справочно:

23 сентября 2020 г. в рамках совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России осуществили переброску с территории России и десантирование парашютным способом на полигон Брестский в Республике Беларусь батальонной тактической группы Ивановского соединения воздушно-десантных войск России.

За ходом десантирования российских военнослужащих наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, прибывший накануне в Республику Беларусь для проверки хода учения.

Всего в учении с российской стороны в ходе активной фазы белорусско- российского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 человек.

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