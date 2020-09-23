23.09.2020 (13:00)

Шесть российских дальних бомбардировщиков Ту-22 выполнили бомбометание на полигоне Ружанский в Белоруссии

Сегодня в соответствии с замыслом совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» шесть дальних сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 с аэродрома Шайковка (Тверская обл., Российская Федерация) совершили полет над территорией Республики Беларусь и выполнили бомбометание по объектам условного противника на полигоне Ружанский в районе н.п. Барановичи.

Все учебные цели поражены.

После выполнения учебно-боевой задачи российские самолеты вернулись на аэродромы базирования в Российской Федерации.

Накануне в рамках начавшейся активной фазы совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» два российских сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160 с аэродрома Энгельс совершили специальный полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Республики Беларусь.

В ходе выполнения полёта российские летчики отработали вопросы оперативного взаимодействия с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле.

Всего в учении с российской стороны в ходе активной фазы белорусско- российского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 чел. и будет задействовано около 100 ед. ВВСТ.

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