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23.09.2020 (15:45)

В ходе активной фазы учения «Славянское братство-2020» российские и белорусские военнослужащие отрабатывают десантирование основных сил парашютным способом

Сегодня в рамках совместного белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» самолеты Ил-76мд военно-транспортной авиации ВКС России осуществили переброску с территории России и десантирование парашютным способом на полигон Брестский батальонно-тактическую группу Ивановского соединения воздушно-десантных войск.

Ранее, в соответствии с замыслом белорусско-российского учения «Славянское братство-2020», на территорию Республики Беларусь на полигон Гожский под Гродно железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск, а также на полигон Брестский российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

В ходе активной фазы учения российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи по десантированию основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76мд и по-штурмовому из вертолётов в заданные районы, блокирование населенного пункта, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

С российской стороны в ходе активной фазы российско-белорусского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 чел. и около 100 ед. ВВСТ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Учения
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