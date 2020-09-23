23.09.2020 (13:40)

Корабли ВМС Ирана приняли участие в эпизоде учений «Кавказ» на Каспийском море

Два корабля ВМС Ирана оказали поддержку российским морским пехотинцам во время отработки эпизода по высадке десанта на необорудованное побережье в районе Зеленоморска в Дагестане на стратегических учениях «Кавказ-2020».

«Отряд боевых кораблей ВМС Исламской Республики Иран в составе ракетных катеров Joshan («Джоушан») и Paykan («Пейкан») совместно с ракетными кораблями «Татарстан», «Астрахань» и «Устюг» обеспечил прикрытие сил тактического морского десанта», – сообщил начальник штаба Каспийской флотилии контр-адмирал Николай Якубовский.

Согласно сценарию учений, корабельная группировка Каспийской флотилии ВМФ России и отряда боевых кораблей ВМС Ирана нанесла поражение кораблям условного противника. «Татарстан», «Устюг», «Астрахань», «Джоушан» и «Пейкан» при этом выполнили боевые артиллерийские стрельбы по надводным мишеням.

В рамках учений «Кавказ-2020» совместная корабельная группа России и Ирана также выполнит задачи по обороне морских коммуникаций и противодействию условным террористам в акватории Каспийского моря.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран - Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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