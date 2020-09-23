23.09.2020 (13:30)

Морским кадетам в Кронштадте рассказали об истории российских военных парадов

В соответствии с указаниями главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о повышении качества профессионально-ориентационной работы в довузовских военно-морских учебных заведениях, в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе состоялось внеклассное мероприятие патриотической направленности, посвященное опыту участию кадет корпуса в военных парадах.

В рамках мероприятия руководство и преподаватели корпуса рассказали кадетам историю возникновения военных парадов на территории России, интересные факты о парадах, ранее не известные для кадет, а также историю Парада Победы 24 июня 1945 года.

Кадеты с интересом прослушали новую информацию о военных парадах, тем более в этом году 25 кадет были удостоены чести участвовать в юбилейном параде Победы, прошедшем 24 июня на Красной площади. По завершении мероприятия вниманию кадет 3-й учебной роты был представлен документальный фильм «Мой первый парад», снятый кадетами парадного расчета под руководством педагога-организатора А. Царевой. Ребятам было очень интересно увидеть на экране своих товарищей, участвовавших в параде Победы, наблюдать подготовку, к такому важному событию в жизни каждого офицера и кадета.

В своем ответном слове ребята выразили желание участвовать в главном военном параде страны и в следующем году.

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