23.09.2020 (12:55)

Сапёры армейского корпуса Балтийского флота обезвредили 8 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Группа разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота обезвредила 8 боеприпасов времен Великой Отечественной войны на территории Калининградской области.

76-мм артиллерийские снаряды были обнаружены в районе поселка Матросово Гурьевского городского округа. Сапёры мотострелкового полка вывезли их на полигон Балтийского флота для дальнейшего уничтожения.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено более 2 тыс. различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

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