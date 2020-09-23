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23.09.2020 (12:50)

В Нижегородской области танкисты Кантемировской дивизии выполнили боевые стрельбы в рамках учения

В Нижегородской области на полигоне Мулино военнослужащие Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа провели боевые стрельбы танков в рамках батальонно-тактического учения.

Танкисты вели огонь из 125-мм пушек танков Т-80У по динамическим мишеням, имитирующим бронированную технику условного противника. Мишени появлялись в поле видимости танкистов не более чем на 70 секунд. За это короткое время наводчикам необходимо было обнаружить и уничтожить цели.

Командирам танков предстояло уничтожить низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных 12,7-мм пулеметов «Корд».

На завершающем этапе учения танкисты совершили 30-километровый марш, преодолев на пути более 20 естественных и искусственных препятствий, в том числе брод, противотанковый ров и колейный мост.

Всего в батальонно-тактическом учении задействовано порядка 800 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Западный военный округ
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