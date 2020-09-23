23.09.2020 (12:45)

Ветераны 201-й военной базы в Таджикистане облагородят могилы фронтовиков, захороненных в Кулябе

Ветераны 201-й военной базы РФ совместно с преподавателями и учащимися школ №1 и №7 облагородят места захоронений ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, захороненных в Кулябе.

На городском православном кладбище участники добровольной благотворительной акции выполнят работы по очистке территории от высохшей травы и листвы, а также высадят многолетние деревья: пихты, ели, туи.

Всего на кладбище захоронено более 1,5 тыс. православных жителей города, 200 захоронений ветеранов, тружеников тыла ВОВ, а также воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга.

Подобные акции по восстановлению памятников, мест захоронений ветеранов ВОВ регулярно проходят в Республике Таджикистан с участием российских военнослужащих, ветеранов 201-й военной базы и юнармейцев.

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