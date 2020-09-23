Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.09.2020 (12:45)

Ветераны 201-й военной базы в Таджикистане облагородят могилы фронтовиков, захороненных в Кулябе

Ветераны 201-й военной базы РФ совместно с преподавателями и учащимися школ №1 и №7 облагородят места захоронений ветеранов и тружеников тыла Великой Отечественной войны, захороненных в Кулябе.

На городском православном кладбище участники добровольной благотворительной акции выполнят работы по очистке территории от высохшей травы и листвы, а также высадят многолетние деревья: пихты, ели, туи.

Всего на кладбище захоронено более 1,5 тыс. православных жителей города, 200 захоронений ветеранов, тружеников тыла ВОВ, а также воинов-интернационалистов, погибших при исполнении воинского долга.

Подобные акции по восстановлению памятников, мест захоронений ветеранов ВОВ регулярно проходят в Республике Таджикистан с участием российских военнослужащих, ветеранов 201-й военной базы и юнармейцев.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Экипажи Су-34 обрушили «бомбовый дождь» на позиции условного противника под Курганом
В Таджикистане российские экипажи новых вертолетов Ми-8 МТВ 5-1 выполнили первые тренировочные полеты
Под Самарой снайперы ЦВО учились сопровождать гуманитарную колонну в зоне боевых действий
Расчеты БпЛА «Орлан-10» во время учений в Сибири отработали поиск и обнаружение объектов условного противника в ночное время

Метки:
Центральный военный округ , Военная база , Таджикистан
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false