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23.09.2020 (12:35)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова проведен ночной этап батальонно-тактического учения

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) провели ночной этап батальонно-тактического учения.

В рамках данного этапа военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали навыки оборонительного боя.

По замыслу батальонно-тактического учения, личный состав занял позиции на указанном рубеже, а с целью прикрытия своих позиций установил минное поле на танкоопасном направлении. При ведении оборонительного боя военнослужащие ОГРВ ПРРМ поразили мишени, имитирующие легкобронированную технику и живую силу условного противника, на максимальных дальностях. Особое внимание уделили выявлению и уничтожению подразделения разведки условного противника.

В ходе ведения боя специалисты медицинской службы оказали первую медицинскую помощь условно раненым военнослужащим с травмами различной степени тяжести, после чего организовали транспортировку раненых в тыл.

На следующем этапе батальонно-тактического учения военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработают действий наступательного боя.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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