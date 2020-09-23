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23.09.2020 (12:25)

Подразделения РХБ защиты скрыли «Солнцепеки» во время учения в Сибири

Военнослужащие соединения радиационной химической и биологической (РХБ) защиты 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, скрыли перемещение тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» во время учения в Сибири.

По замыслу учения, личный состав огнеметных и аэрозольных подразделений совершал марш на штатной технике в район проведения учений. На пути следования были получены разведданные о том, что условный противник планирует атаковать с воздуха колонну военной техники, используя высокоточное оружие. Командованием было принято решение скрыть перемещение войск, установив дымовые завесы. При помощи термодымовых машин ТДА-3 был создан плотный густой туман на площади в 3 тыс. квадратных метров, который сделал невидимым движение техники для средств разведки и наведения ракет авиации условного противника.

В ходе учения военнослужащими подразделения РХБ защиты также были отработаны действия по отражению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника во время совершения марша. 

В учении, которое прошло сегодня, было задействовано более 500 военнослужащих и 30 единиц военной техники.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Центральный военный округ
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