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23.09.2020 (12:20)

Российские военнослужащие в Приднестровье приняли участие в турнире по дзюдо

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) проведен турнир по дзюдо среди подразделений на Кубок начальника ОГРВ ПРРМ.

В соревнование приняло участие 10 команд, представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ. Каждая команда состояла из 6 спортсменов разных весовых категорий.

Согласно регламенту, состязание проходило в 6 весовых категориях: полулёгкий вес до 66 кг, лёгкий – до 73 кг, полусредний – до 81 кг, средний – до 90 кг, полутяжелый – до 100 кг, тяжелый – свыше 100 кг.

По итогам соревнования военнослужащие роты охраны заняли первое место, второе место – 5-я мотострелковая рота, третье место – ремонтная рота. Призерам и победителям соревнований были вручены кубок, медали и грамоты.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Спорт , Приднестровье
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