23.09.2020 (12:15)

Боевые расчеты С-300 авиационного объединения ЦВО поразили 20 воздушных целей на учении в Свердловской области

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) поразили 20 воздушных целей в ходе совместного тактического учения сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск в Свердловской области.

В рамках учения боевые расчеты новейших мобильных радиолокационных комплексов (РЛК) «Небо-М» обнаружили, распознали и сопроводили более 50 воздушных объектов, 20 из которых не отвечали на запросы системы опознавания. Координаты неопознанных воздушных объектов были переданы на пункт управления для принятия решения о поражении. Боевые расчеты ЗРС С-300 выполнил захват и электронные пуски по воздушным целям, совершающим подлет к административным и военным объектам, дислоцирующимся в пределах уральской зоны ответственности противовоздушной обороны. В результате учения боевые расчеты С-300 поразили 100% воздушных целей, которые осуществляли подлет с различным направлений и во всем диапазоне высот, роль которых выполняли истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты разведчики Су-24МР.

Тактическое учение сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск Центрального военного округа завершится в конце сентября, в нем задействовано 11 самолетов Су-34, МиГ-31 и Су-24МР, более 50 единиц наземной военной и специальной техники, около 200 военнослужащих из числа боевых расчетов ЗРС С-300 и РЛК «Небо-М», а также летного и инженерно-технического состава.

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