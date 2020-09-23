23.09.2020 (12:10)

В Смоленской и Рязанской областях завершилось учение артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа

В Смоленской и Рязанской областях завершилось масштабное учение артиллерийских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа, в котором было задействовано около 1,2 тыс. военнослужащих и 400 единиц техники.

В ходе учения расчёты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган», гаубиц «Мста-С», минометов «Сани», противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» уничтожили объекты и бронетехнику условного противника, которые имитировались полноразмерными мишенями.

Также военнослужащие отработали взаимодействие со средствами радиолокационной, оптико-электронной и звуковой артиллерийской разведки для корректировки огня.

Особенностью учения стало единовременное применение разнородной артиллерийской группировки на трёх военных полигонах для решения одной задачи.

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