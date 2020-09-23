23.09.2020 (12:01)

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» вышел в Белое море для отработки задач боевой подготовки

Головной фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» Северного флота, находящийся на испытаниях нового ракетного оружия, вышел в Белое море для отработки задач курса боевой подготовки.

Его экипаж под командованием капитана 1 ранга Игоря Крохмаля проведёт учение по радиационной, химической и биологической защите на ходу корабля в море в условиях условного химического заражения с выполнением полной герметизации корпуса, подключением фильтровентиляционных установок и применением системы универсальной водяной защиты. Моряки отработают мероприятия по специальной обработке поверхностей корабля при условном применении противником оружия массового поражения.

Помимо совершенствования подготовки по РХБЗ экипаж фрегата проведёт учение по борьбе за живучесть корабля на ходу в море при условном поступлении воды внутрь корпуса, а также при условном возгорании. Личный состав отработает навыки вооружения рубежей обороны для локализации возгорания, проведения разведки очага условного пожара, и применения штатных средств пожаротушения при ликвидации огня. В рамках учения личный состав медицинской службы и нештатные санитары отработают мероприятия по оказанию первой медицинской помощи военнослужащим, получившим условные отравления продуктами горения.

Экипаж корабля также выполнит контрольные замеры скорости хода и отработает маневрирование при различных вариантах применения морского оружия.

После выполнения задач боевой подготовки корабль вернётся в Северодвинск.

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