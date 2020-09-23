23.09.2020 (11:46)
Командующий Воздушно-десантными войсками возложил венок к памятнику погибшим защитникам Брестской крепости
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков, прибывший в Беларусь для наблюдения за ходом тактического учения «Славянское братство-2020», в составе российской делегации посетил мемориальный комплекс «Брестская крепость – Герой».
Российские военнослужащие возложили венок к памятнику защитникам Брестской крепости и почтили память погибших героев минутой молчания.
«Для всех военнослужащих российских и белорусских, подвиг защитников Брестской крепости является уроком мужества и героизма, беззаветной преданности своему Отечеству», - подчеркнул командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.
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