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23.09.2020 (11:35)

Датские военные проведут инспекцию района стратегических учений «Кавказ-2020»

По информации начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в период с 23 по 27 сентября 2020 г. Дания проведет на территории Российской Федерации инспекцию указанного района в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Российская Федерация дала согласие на данную инспекцию.

Определенный Данией указанный район расположен в Волгоградской и Астраханской областях и охватывает площадь около 11000 квадратных километров.

Подобные инспекции проводятся с целью определения масштаба осуществляемой в пределах указанного района и подлежащей предварительному уведомлению военной деятельности (или подтверждения отсутствия такой уведомляемой военной деятельности).

В ходе работы инспекторы получат брифинги от командования воинских формирований и частей, находящихся в пределах указанного района, содержащие информацию об их структуре, задачах и военной деятельности, включая информацию о проводимом в этот период в указанном районе учении «Кавказ-2020».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Кавказ-2020 , Южный военный округ , Международные учения , Международная деятельность
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