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23.09.2020 (08:35)

Экипажи Су-34 обрушили «бомбовый дождь» на позиции условного противника под Курганом

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совместно с самолетами-разведчиками Су-24МР оперативно-тактической авиации Центрального военного округа (ЦВО) сбросили около 50 авиационных бомб на позиции условного противника в ходе трехдневного летно-тактического учения в Курганской области, тем самым обрушили «бомбовый дождь».

В рамках розыгрыша тактического эпизода пара самолетов-разведчиков Су-24МР в ходе патрулирования условного участка боевых действий обнаружила позиционные районы сосредоточения огневых средств и раскрыла координаты мобильного командного пункта условного противника. Для уничтожения объектов «противника» с военного аэродрома взлетели два звена истребителей-бомбардировщиков Су-34 и осуществили сброс бомб по мишеням, имитирующим мобильный командный пункт. В ходе второго захода для уничтожения артиллерийских установок условного противника экипажи Су-34 выполнили перегруппировку, авианалет с различных направлений и точечный сброс бомб по наземным целям с высоты около 500 метров.

В летно-тактическом учении задействовано более 100 военнослужащих из числа летного и инженерного технического состава, 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и самолетов-разведчиков Су-24МР, которые в ходе учения сбросили около 50 авиационных бомб по мишеням, имитирующим мобильный командный пункт и огневые средства условного противника.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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