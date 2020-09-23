23.09.2020 (10:00)

Полицейские ЮВО уничтожили диверсантов в ходе тактических розыгрышей в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Армении

Подразделения полиции военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении уничтожили условных диверсантов в ходе розыгрышей боевых тактических действий подразделений двух стран в рамках Стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

Военные полицейские на полигоне «Алагяз» выполнили задачи по скрытному подходу к условно захваченным зданиям, блокировали и уничтожили нападавших диверсантов.

В ходе практических действий военные полицейские с использованием специального оружия и средств обороны применили тактические приемы, основанные на опыте ведения современных вооруженных конфликтов, в сложных условиях ведения боя в населенном пункте.

Для создания боевой тактической обстановки, были использованы средства имитации, в том числе дымы, взрывпакеты и специальная автомобильная техника военной полиции.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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