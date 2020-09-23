23.09.2020 (09:00)

В Дагестане отряд ПДСС Каспийской флотилии уничтожил диверсантов в пункте базирования кораблей

Специальный отряд по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами (ПДСС) Каспийской флотилии уничтожил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» в Дагестане.

Учение прошло в акватории Каспийского моря возле пункта базирования кораблей флотилии.

Экипаж корабля противодиверсионного катера «Юнармеец Дагестана» (типа «Грачонок»), оснащённый современной гидроакустической станцией, обнаружил ДРГ условного противника.

Для их уничтожения был задействован отряд ПДСС Каспийской флотилии. Подразделение было разделено на две группы, каждой из которых предстояло обнаружить группу диверсантов, скрытно передвигающихся под водой к берегу для минирования кораблей. Роль ДРГ выполняли корабельные легководолазы.

Условный противник, меняющий характер передвижения и направление под водой, был обнаружен и уничтожен боевыми пловцами отряда ПДСС на достаточном расстоянии от контрольной точки на берегу.

Учения были усложнены тем, что отряд ПДСС не должен был находиться ближе 150 метров от береговой линии, а легководолазам в роли диверсантов было разрешено применять любую тактику поведения под водой.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлекается около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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