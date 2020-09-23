23.09.2020 (08:35)
Противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ в ходе учения отрабатывают поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море
По плану ЛТУ экипажи противолодочных самолетов Ил-38, дислоцированные на аэродроме в Приморском крае, отрабатывают задачи над акваторией Японского моря. Летчики совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.
Кроме того, экипажи Ил-38 осуществляют самостоятельный поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения и условным применением противолодочного вооружения. Полёты выполняются в дневное и ночное время.
Всего к учению привлечено 5 экипажей противолодочных самолётов Ил-38 ТОФ.
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