23.09.2020 (08:35)

Противолодочные самолёты Ил-38 морской авиации ТОФ в ходе учения отрабатывают поиск и слежение за подводными лодками условного противника в Японском море

По плану ЛТУ экипажи противолодочных самолетов Ил-38, дислоцированные на аэродроме в Приморском крае, отрабатывают задачи над акваторией Японского моря. Летчики совершенствуют навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, слаженность действий при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.

Кроме того, экипажи Ил-38 осуществляют самостоятельный поиск, классификацию и слежение за подводными лодками условного противника с комплексным использованием радиолокационных и гидроакустических средств обнаружения и условным применением противолодочного вооружения. Полёты выполняются в дневное и ночное время.

Всего к учению привлечено 5 экипажей противолодочных самолётов Ил-38 ТОФ.

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