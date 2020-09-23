23.09.2020 (08:07)

Разведчики КФл уничтожили НВФ в горах Дагестана в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

В ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» разведчики морской пехоты Каспийской флотилии уничтожили колонну условного бандформирования в горах Дагестана.

В ходе разведывательно-поисковых действий подразделением морской пехоты во взаимодействии с расчётами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», разведчики обнаружили движущуюся колонну техники условного незаконного вооружённого формирования (НВФ).

Оценив обстановку и приняв тактически грамотное решение, группа разведчиков организовала засаду на пути следования бронетехники и вступила бой. Используя эффект внезапности морпехи выполнили подрыв головной техники и огневое поражение «противники» из всех видов вооружения. В ходе боевой задачи разведчики захватили одного из членов НВФ и уничтожили основную группу противника.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» с Южным военным округом под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя Министра обороны РФ проводится в период с 21 по 26 сентября 2020 года.

Всего в масштабном учении принимают участие более 12 тыс. человек, в том числе свыше 10 тыс. военнослужащих Российской Федерации и до 2 тыс. военных от армий иностранных государств. Задействовано до 250 танков, около 80 самолетов и вертолетов, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, около 20 кораблей, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлечено около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составляет до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице