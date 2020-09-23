23.09.2020 (08:03)

В Таджикистане российские экипажи новых вертолетов Ми-8 МТВ 5-1 выполнили первые тренировочные полеты

В Таджикистане российские экипажи авиационной группы 201-й военной базы выполнили первые учебно-тренировочные полеты на недавно поступивших на вооружение новых транспортно-боевых вертолетах Ми-8 МТВ5-1.

В ходе полетов летный состав выполнил элементы простого и сложного пилотирования, взлет, посадку, полет по маршруту с разведкой объектов условного противника, заход на заданную точку для десантирования и зависание в воздухе. Специалисты наземных служб отработали комплексные задачи по поддержанию устойчивой радиосвязи, радиолокационному контролю полетов авиации на заданных маршрутах, а также по подготовке взлетно-посадочной полосы и заправке авиационной техники.

«На борту вертолетов Ми-8МТВ5-1 установлены комплексы бортовой обороны, они имеют улучшенную систему навигации, кабины пилотов оснащены светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки», - сказал командир авиагруппы майор Виктор Хасанов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтар. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

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